في تمهيد لتحول جديد.. تركيا تلمح للمرة الأولى للعمل مع الأسد

ألمح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، لإمكانية عودة بلاده للعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد في موقف جديد يؤكد السعي لتغيير جذري في الموقف من دمشق.

وقال أوغلو في منتتدى بقطر إنّه إذا فاز الأسد، في انتخابات ديمقرطية سنفكر في العمل معه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في سبتمبر الماضي، إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الأسد في السلطة.

وقبل ذلك قال أردوغان في تونس إن ”الأسد -قطعًا- إرهابي نفذ إرهاب الدولة“.

وأضاف : “الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من مواطنيه؟”.