شهيد فلسطيني وأكثر من 70 مصابًا بمواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات وقعت في مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن “الشهيد وصل الى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وكانت إصابته حرجة للغاية، بعدما أصيب برصاصة في البطن”.

وأضافت، أن شابًا آخر أصيب برصاصة في القدم، واصفة حالته بالمستقرة.

وقبل ذلك، اندلعت اشتباكات مع قوات الجيش الجيش الإسرائيلي، في مناطق من الضفة الغربية، بعد مسيرات دعت لها القوى الفلسطينية، رفضًا لقتل الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين أمس الخميس، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 مواطنًا.

وقال الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل: “إنّ مواجهات اندلعت في عدد من نقاط التماس بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال بنابلس منها حاجز حوارة وقرية اللبن الشرقية وبلدة عوريف”.

وأضاف جبريل في تصريح صحفيّ أنّ “أربعة مواطنين أصيبوا في مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بينهم اثنان بالرصاص الحي وواحد برصاصة مطاطية نقلوا إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج”.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة، إصابة 50 مواطنًا فلسطينيًا، خلال مواجهات اندلعت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ “معظم الإصابات كانت بالرصاص الحيّ، ومن بينها مسعف وصحفي أصيب في وجهه”.

وشارك مئات المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في مسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، على الحدود الشرقية للقطاع، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطيّ المغلّف وقنابل الغاز.

وشهد قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، توترًا أمنيًا عقب خروج مظاهرات حاشدة إلى مناطق التماس للاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، في ظل اقتحامات متكررة لمدن وقرى الضفة الغربية، بعد دعوة الفصائل الفلسطينية لإضراب شامل والانطلاق بالمسيرات.