وفد عراقي يزور القاهرة لدفع رواتب تقاعدية لمئات آلاف المصريين

أعلن مصدر عراقي مسؤول، الخميس، أن وفدًا من بلاده سيزور القاهرة، الأسبوع المقبل؛ لإصدار هويات للمتقاعدين المصريين الذين عملوا في المؤسسات العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف المصدر أن الوفد سيسلم أوراق المستحقين الجدد ليتمكنوا من استلام رواتبهم التقاعدية بأنفسهم أو يستلمها الورثة نيابة عن المتوفين، مبينًا أن المصريين الذين سيصرف لهم التقاعد عملوا في مؤسسات حكومية عراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

من جانبه، أكد السفير العراقي لدى القاهرة حبيب الصدر، لـ “إرم نيوز”، أن الوفد المقرر له أن يزور القاهرة، السبت المقبل، يرأسه رئيس هيئة التقاعد العراقية لغرض تسهيل صرف المعاشات التقاعدية للموظفين المصريين الذين عملوا في العراق بعد التأكد من بياناتهم وأوضاعهم طبقًا للقوانين العراقية، إضافة إلى أنه سيتم استصدار الهويات لهم وسيتولى مصرف الرافدين فرع القاهرة صرف تلك الرواتب.

وأشار السفير العراقي إلى أن هناك تفاهمات عراقية مصرية لتوسيع جزء من أنشطة مصرف الرافدين المصرفية الذي أغلق منذ سنوات في القاهرة، من ضمنها صرف الرواتب التقاعدية للمصريين.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستهدف إيصال عدد العاملين في العراق إلى 1.5 مليون عامل، بحسب تصريحات لرئيس شعبة إلحاق العمالة في الخارج في غرفة تجارة القاهرة، حمدي إمام، الذي قال في وقت سابق إن عدد العاملين المصريين في العراق حاليًا يصل إلى ما بين 100 و150 ألف عامل.

يذكر أن العراق أعلن في عام 2012 موافقته على أن يدفع لمصر 408 ملايين دولار نقدًا لتسوية دين قديم، يرجع إلى فترة أوقفت فيها عقوبات الأمم المتحدة في أعقاب غزو الكويت عام 1990، ودفعَ رواتب كانت مستحقة لمئات الآلاف من المصريين الذين عملوا في العراق في عقد الثمانينيات.