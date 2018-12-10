الجيش السوري ينهي الاحتفاظ بجنود أتموا 5 سنوات بالخدمة

قال الجيش السوري، اليوم الإثنين، إنه سينهي الاحتفاظ بالضباط المجندين الذين أتموا خمس سنوات في الخدمة حتى بداية 2019.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فقد “أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أمرًا إداريًا أنهت بموجبه الاحتفاظ بالضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها والدورة 249 الذين أتموا خمس سنوات احتفاظًا حتى تاريخ 1-1-2019”.

وقال بيان للجيش السوري، إن “الأمر الإداري ينهي الاحتفاظ بالضباط المجندين عناصر الدورة 249 الذين يتمون خمس سنوات احتفاظًا حتى تاريخ 1-1-2019، كما ينهي الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013، الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1- 1- 2019”.

ويبدأ تطبيق الأمر اعتبارًا من تاريخ 16-12-2018، ويستبعد منه كل من لديه خدمات مفقودة ولم يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ-احتياط)، وفق البيان.