الإمارات.. إحالة 84 متهما من "الإخوان" إلى القضاء بتهمة "الإرهاب"

قالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أمر بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء "تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي" في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.

وكشف المصدر ذاته، أنه ستتم محاكمتهم عن "جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، وفق تقرير الوكالة.

وأضاف: "بناء على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم".

وقالت وكالة "وام": "بعد قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع."