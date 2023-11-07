"الألواح الشمسية".. آخر آمال سكان غزة بالحصول على الكهرباء تحت القصف

رغم أن الطاقة الشمسية، في غزة، تمثل آخر آمال القطاع المحاصر بلا مقوّمات الحياة، من كهرباء، ومياه، وغذاء، ووقود، فإن القصف الإسرائيلي، استهدف أيضًا ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة منذ سنوات، لتعويض نقص الطاقة.

وقصفت طائرات الإسرائيلية الألواح الشمسية في مناطق مختلفة من غزة، منها أعلى بناء قبالة مستشفى القدس، ومجمع الشفاء الطبي، كما قصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ألواحًا موضوعة على مبنى يضم المخبز الأكبر في القطاع.

وفي وقت سابق، لم يَسلم مولّد الكهرباء وخلايا الطاقة الشمسية في مستشفى الوفاء من القصف؛ ما أدى لحريق هائل في المبنى.

فيما يبدو، أن الجيش الإسرائيلي، يستهدف دفع سكّان غزة، إلى الهجرة، عبر قصف مقومات الحياة في القطاع، والضغط على حماس، لتحقيق مكاسب سياسية، منها الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى الحركة.