أمين عام البرلمان الصومالي يقدم اقتراحًا لمساءلة الرئيس

قال عبد الكريم بوح أمين عام مجلس الشعب الصومالي اليوم الأحد، إنه قدم اقتراحًا لرئيس البرلمان بمساءلة رئيس البلاد محمد عبد الله فرمانجو، لكن الأسس التي بني عليها اقتراح المساءلة غير واضحة.

وأضاف بوح في بيان “قدمنا اقتراحًا بالمساءلة ضد رئيس جمهورية الصومال الاتحادية”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، استلم مذكرة لسحب الثقة عن رئيس الجمهورية فرماجو.

ويأتي تقديم مذكرة سحب الثقة عن رئيس الجمهورية، في وقت برزت فيه خلافات حادة بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وبعض الأقاليم.