الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطنًا فلسطينيًّا على هدم منزله بنفسه

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنًا فلسطينيًّا على هدم منشآته بنفسه، بعد أن أصدرت بلدية الاحتلال قرارًا بالهدم ذاتيًّا.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن المواطن أحمد صيام قام بهدم منزله ومنشآته، تحت تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس.

ووفقًا لمركز معلومات وادي حلوة -سلوان، فإن المواطن أحمد صيام هدم منشآته الخاصة في حي عين اللوزة بيده، وهي عبارة عن “درج ومخزن وموقف للمركبات” ذاتيًّا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف المركز، أن بلدية الاحتلال اقتحمت اليوم أحياء بلدة سلوان، وأمهلت المواطن صيام 48 ساعة لتنفيذ الهدم والا ستقوم طواقمها بعملية الهدم.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا كبيرًا من إخطارات الهدم لمجموعة كبيرة من البيوت والمحال التجارية في مدينة القدس ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، بزعم عدم ترخيصها.