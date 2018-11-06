وزير لبناني يعتذر لمصر بعد أن أهانها بشأن النظافة

قدم وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أواديس كيدانيان، اعتذاره لمصر بعد أن انتقد البلد لنظافتها وأوضاع المعيشة فيها، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء.

وكان الوزير شكا، في مقابلة مع صحيفة “ديلي ستار اللبنانية” التي تصدر باللغة الإنجليزية، نشرت أمس الإثنين، من أن التقارير الإعلامية السلبية بشأن لبنان تضر بصورة بلاده وتعرقل السياحة.

وقال كيدانيان: “انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتًا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر.. لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد”.

وذكرت الوكالة اللبنانية أنّ “كيدانيان اعتذر عن تصريحاته، في وقت متأخر أمس الإثنين، وزار السفير المصري في لبنان، اليوم الثلاثاء”.

وفي مصر، قال الإعلامي المؤيد للحكومة أحمد موسى إنّه “لا يعنيني أن يقدم هذا الوزير اعتذاره”، لكنه شدد على العلاقات الطيبة بين شعبي مصر ولبنان، واصفًا ما فعله الوزير بـ”السفه”، وقال إنّ على الحكومة اللبنانية أن تتدخل.

وذكر مصدر دبلوماسي رسمي أن تصريح الوزير للصحيفة “لا يعكس موقف لبنان دولة أو حكومة أو شعبًا”.

وأضاف أنّ “الشعب اللبناني يزور مصر لأغراض السياحة بأعداد كبيرة”.