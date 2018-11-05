وفد عراقي يهاجم القاهرة بعد احتجازه في المطار.. ومصر توضح

اعتبر الوفد العراقي المشارك في “مونديال” القاهرة للإعلام في مصر، يوم الإثنين، أن احتجازه من قبل السلطات المصرية “كان مقصودًا وله دوافع سياسية”.

وقالت عضو مجلس الأمناء بشبكة الإعلام العراقي هديل كامل، لدى عودتها والوفد المرافق لها إلى بغداد: “تعمدوا التقليل من شأن العراق والعراقيين، والموضوع مهم بالنسبة لي شخصيًا وبالنسبة للوفد ككل”.

وأضافت هديل في تصريحات صحفية: “إذا كانت قراءتهم للموقف خاطئة فعلى الحكومة المصرية أن تثبت حسن النية وتأخذ إجراءات رادعة بشأن الموظفين الذين أخذوا إجراءات تعسفية بحق أعضاء الوفد العراقي باحتجازهم في سجن المطار”، على حد قولها.

وأكدت أن “الوفد لم يقترف أي جريمة وأن دخوله إلى مصر كان سليمًا والتأشيرات من السلطات المصرية”.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت في وقت سابق من يوم الإثنين، عن تقديم الجانب المصري اعتذارًا عما تعرّض له الوفد الإعلامي العراقي من “مضايقات” في مطار القاهرة الدولي.

تعقيب مصري

من جهته، قال مصدر مصري إن إدارة المهرجان استخلصت منذ عدة أشهر موافقات أمنيّة من قبل أجهزة الأمن والسلطات المصرية بأسماء أعضاء الوفد العراقي، كما أنهى المسؤولون عن المهرجان كافة التفاصيل المتعلقة بالحجوزات خلال فترة إقامة في مصر.

وأضاف المصدر لـ “إرم نيوز” أنّ الجميع فوجئ بالموقف الذي تعرض له الوفد في مطار القاهرة عندما جرى احتجازه، والذي اعتبرته إدارة المونديال “عملاً فرديًا”، لافتًا إلى أنّ السفير العراقي بالقاهرة تدخل في الأزمة، قبل أنّ يتم الاتصال برئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبذل محاولات عديدة، دون جدوى.

وتابع: “ما جرى مع الوفد أمرًا غير مفهوم وغامض حتى الآن، لاسيما أنّ العراقيين ظلوا في مطار القاهرة من العاشرة صباحًا حتى 12 ليلاً أمس قبل أن يتم ترحيلهم مرة أخرى”.

وأوضح أنّ أسباب منع دخولهم لا تزال غامضة، لاسيما أن وفود سوريا وليبيا وفلسطين وكافة الدول التي لديها بعض الأزمات الأمنية دخلوا من دون أية مشكلات.

وعلم “إرم نيوز” من مصدر بإدارة المونديال أنّ الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس المونديال سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا للحديث عن الأزمة، بالإضافة إلى أنّ الاتحاد العام للمنتجين العرب قرر إقامة الفاعليات بالعراق، وذلك في الربع الأول من 2019.