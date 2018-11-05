الرئيس العراقي يعين لقمان الفيلي متحدثًا رسميًا باسمه

عيّن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، يوم الإثنين، السفير السابق لدى واشنطن، لقمان الفيلي، متحدثًا رسميًا باسمه.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية أن برهم صالح “وجه يوم الإثنين، بتكليف لقمان الفيلي بمهام المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية”.

يشار إلى أن الفيلي تقلد مناصب قبل تسلمه منصبه الحالي، أبرزها سفير العراق لدى اليابان لثلاث سنوات، وسفير العراق في أمريكا من العام 2013 إلى تموز/ يوليو 2016.

ويجيد الفيلي اللغات العربية والكردية والإنجليزية.

وأدى رئيس الجمهورية الجديد، برهم صالح، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، اليمين الدستوري بحضور رئيس المحكمة الاتحادية، بعد فوزه بأغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي.