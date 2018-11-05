المصدر: ا ف ب

أصدرت فرنسا مذكرات توقيف دولية بحق 3 مسؤولين سوريين كبار في الاستخبارات، في قضية تتعلق بمقتل فرنسيين-سوريين اثنين، كما أفادت مصادر قضائية، الإثنين.

وقالت المصادر: إن المذكرات التي تستهدف رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، واثنين آخرين صدرت بتهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب”، و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، و”التواطؤ في جرائم حرب”.

وصدرت مذكرات التوقيف في 8 تشرين الأول/أكتوبر، لكن تم إعلانها، الإثنين، بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

والمسؤولان الآخران هما اللواء جميل حسن، رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء عبدالسلام محمود، المكلف بالتحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.

والمسؤولون الثلاثة مطلوبون بما يتصل بقضية اختفاء مازن وباتريك دباغ، وهما أب وابنه أوقفا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وفقد أثرهما بعد اعتقالهما في سجن المزة، بحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.