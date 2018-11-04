محاولة اغتيال فاشلة لمسؤول أمني بقوات الوفاق في ليبيا

أصيب معاون آمر قوات حماية وتأمين مدينة سرت الليبية، اليوم الأحد، بإصابات بليغة؛ إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة، في مدينة الخمس غربي البلاد.

وفي منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، قالت قوة حماية وتأمين مدينة سرت، التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فور تحرير المدينة من تنظيم “داعش”، إن “العقيد علي ارفيدة تعرض إلى رماية بوابل من الرصاص، في مدينة الخمس”.

وأكدت القوة عبر منشورها، أن “العقيد ارفيدة نقل إثر إصابته للمستشفى، وهو في حالة خطيرة”، في الوقت الذي طالبت فيه الجهات الأمنية بمدينة الخمس، “بفتح تحقيق عاجل، وتوضيح ملابسات الحادثة”.