العقوبات الأمريكية على إيران ستضرب لبنان من بوابة “حزب الله”

تدخل العقوبات الأمريكية القاسية والشاملة على إيران حيز التنفيذ، يوم غد الإثنين، وهي الحزمة الثانية من العقوبات، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، في أيار/ مايو الماضي.

وكانت الحزمة الأولى قد طالت عمليات تجارية ونقدية، في آب/ أغسطس الماضي.

وستطال العقوبات أذرع طهران في العالم، حيث لن يكون لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، بعيدًا عن هذه العقوبات، لا سيما وأن حزب الله جزء لا يتجزأ من لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الكاتب والمحلل السياسي طوني بولس، إن “مدى تأثير العقوبات لا يقتصر على إيران وحدها، بل هي موجهة ضد كل من يتعامل معها”، مضيفًا: “وبطبيعة الحال، ستطال لبنان بطريقة أو بأخرى؛ لارتباط حزب الله اللبناني الصريح والعلني بإيران، وارتباط منظومته الاقتصادية بالاقتصاد الإيراني”.

ويبدي بولس قلقه على مصير الاقتصاد اللبناني، ويرى أن “على الأخير خطرًا من أن تستهدفه هذه العقوبات، خاصةً أنها لن تطال حزب الله بشكل مباشر؛ كونه لديه آلية دفاعية مسبقة، يتعمّد فيها أن يكون خارج الاقتصاد اللبناني”.

وقال: “ستطال العقوبات أي فرد وأي كيان أو مؤسسة لديها علاقة اقتصادية وتجارية مع حزب الله، على اعتبار أنها علاقة عضوية مع إيران”، على حدّ تعبير بولس.

وتابع: “حتى الشركات التجارية والصناعية التي تعمل لصالح حزب الله في الخفاء، ستكون بمرمى العقوبات، لا سيما وأن العقوبات ستكون ثمرة حلقات استقصاء طويلة، قامت بها أمريكا عبر التدقيق بالحسابات المصرفية”.

وعن كيفية تأثير العقوبات على الحكومة اللبنانية المرتقب تشكيلها، يقول بولس: “إذا تسلّم حزب الله وزارة خدماتية، لديها تواصل مع الخارج، ستكون اتفاقيات الوزارة مع الخارج معرضة للخطر، وستتوقف المساعدات التي يمكن أن يساهم فيها المانحون للمساعدة بمشاريع الوزارة”.

وأوضح أن”هناك صيغة قد يتبعها لبنان لتفادي هذه الأخطار”، بحسب بولس، “كأن يكون الوزير صوَري (شكليّ) من حيث التوقيع، وتُبرم الاتفاقات كلها مع المدير العام للوزارة؛ لأن وزير حزب الله، يسبب عقوبات مباشرة على وزارته”.‎