وزير الخارجية التونسي: لا خلاف مع الإمارات على عكس ما يقوله الإعلام

أشاد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بمستوى علاقات بلاده مع الإمارات، معتبرًا أنه لا خلاف بين البلدين، على عكس ما يروجه الإعلام على حد قوله.

جاء ذلك في حوار خاص مع “إرم نيوز”، ينشر كاملًا في وقت لاحق، وقال فيه الجهيناوي، إن “الإمارات بلد شقيق، ونحن بلد شقيق، ولا نعتقد بأن هناك أي إشكال مع هذا البلد، خلافًا لما يقوله الإعلام، …. يعني هذا البلد، نعتبر أن لنا تاريخًا وساهمنا وكنا حاضرين يوم رفع العلم الإماراتي لمّا استقلّت الإمارات، والعديد من الأساتذة التونسيين ساهموا في تكوين الإطارات والجيل هذا الذي يحكم اليوم في الإمارات… والإمارات بطبيعة الحال وقفت إلى جانب تونس، وهناك العديد من الاستثمارات الإماراتية الموجودة في تونس.

وأضاف: “نسعى سواء من أبوظبي أو من تونس، لإعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات، وهناك تقدير مشترك”.