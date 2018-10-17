سقوط صاروخ أطلق من غزة في مدينة بئر السبع

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، سقوط صاروخ انطلق من قطاع غزة في منطقة بئر السبع التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الشرقية لقطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، سقوط صاروخ انطلق من قطاع غزة في منطقة بئر السبع التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن “صاروخاً أطلق من قطاع غزة نحو بئر السبع”.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن “صاروخاً أطلق من قطاع غزة نحو بئر السبع”.