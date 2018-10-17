سقوط صاروخ أطلق من غزة في مدينة بئر السبع

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، سقوط صاروخ انطلق من قطاع غزة في منطقة بئر السبع التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن “صاروخاً أطلق من قطاع غزة نحو بئر السبع”.
وذكر موقع 0404 الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في مدينة بئر السبع، بعد سقوط صاروخ من قطاع غزة، فيما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أضراراً في بعض المنازل جراء سقوط الصاروخ.
وتشهد الأوضاع الميدانية بين قطاع غزة وإسرائيل توتراً كبيراً بعد تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.