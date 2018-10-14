دعوات عراقية لطي الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل

أعلن مكتب رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، بأن الأخير التقى مع زعيم تيار “الحكمة” عمار الحكيم، لبحث عدة قضايا، على رأسها، فتح صفحة جديدة للعلاقات بين حكومتي بغداد وإربيل.

وكان الحكيم قد وصل إلى أربيل، على رأس وفد من تحالف “الإصلاح والإعمار” الذي يجمع قوى “الحكمة” و “سائرون” و “الوطنية” و “النصر”، ضم في عضويته وزير الدفاع السابق خالد العبيدي والقيادي السُني البارز صالح المطلك.

وأكد بارزاني أن “العلاقات بين بغداد وأربيل تتطلب تحقيق التوافق والشراكة الحقيقية والتوازن في العلاقة بين الإقليم وبغداد”.

بدوره أشار الحكيم كذلك إلى “حاجة العراق إلى فتح صفحة جديدة لعلاقات طيبة بين الإقليم وبغداد”، مشددًا على “ضرورة حل المشاكل بين الإقليم وبغداد”.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأربيل توترًا منذ مدة طويلة بسبب خلافات على مناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وحصة الإقليم من ميزانية الدولة وغيرها.

وتوترت العلاقات على نحو غير مسبوق عند إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الباطل العام الماضي، ما دفع بغداد إلى السيطرة على المناطق المتنازع عليها من قوات الإقليم “البيشمركة”.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تحسنت العلاقات تدريجيًا بين الجانبين، لكن لا يزال ينتظرهما مباحثات شاقة لحل الخلافات العالقة، وفق مراقبين.