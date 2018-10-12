بالصور.. ظهور نادر لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع

نشر الشاعر السوري هادي دانيال، على صفحته في فيسبوك، الجمعة، صورتين تجمعاه مع نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع.

وقال دانيال، إن الصورتين التقطتا أثناء لقائه الشرع، خلال زيارته إلى دمشق في الثامن من الشهر الجاري.

ويعد هذا الظهور النادر لفاروق الشرع هو الأول له منذ عام 2016 .

وفي الصورة النادرة، له في 2016 بدا فاروق الشرع الذي كان عمره (78) متقدمًا في السن، حيث ظهر إلى جانبه عميد كلية الاقتصاد السابق في جامعة دمشق، مصطفى عبد الله الكفري وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة اليرموك.

وكان آخر ظهور علني للشرع قبل تلك الصورة في شهر آب/أغسطس من العام 2013 خلال استقباله في دمشق رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني.

وعلق الشاعر السوري هادي دانيال المقيم في تونس على صورتيه مع الشرع “خلال زيارةٍ وديّةٍ مُبْهِجَة إلى رَجُلِ الدَّوْلَةِ النبيل الأستاذ “فاروق الشَّرْع” نائب رئيس الجمهوريّة بمنزلهِ العامِر في العاصمةِ السّوريّة دمشق مساء الاثنين 2018/10/08.”

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا، في العام 2012 غاب الشرع الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 1984-2006 عن أعين الإعلام وظهر في مناسبتين وهذه هي الثالثة.

يذكر أن الشرع من مواليد درعا 1938، ومن أحدث مؤلفاته “الرواية المفقودة” التي يروي فيها تفاصيل عمله كوزير للخارجية مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.