الاحتلال الإسرائيلي يقيم 8 مستوطنات جديدة جنوب بيت لحم‎

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إضافة 8 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة “مجدال عوز” القريبة من بلدة بيت فجار، جنوبي بيت لحم.

وذكر مدير عام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن سلطات الاحتلال أعلنت مصادقتها على إضافة 8 وحدات استيطانية في المستوطنة المذكورة، مشيرًا إلى وجود موافقة في الوقت الحالي دون المصادقة على إضافة (600) وحدة استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها مستقبلًا.

وأكد بريجية، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي ضمن “تسمين” المستوطنات الصغيرة في إطار تجمع مستوطنة “غوش عصيون ” جنوبًا، وفق ما ذكرت وكالة “صفا” المحلية.

في ذات الإطار، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بلدية الزاوية، قرارًا عسكريًا يقضي بالاستيلاء على 8 دونمات من أراضي القرية غرب سلفيت.

وأوضح رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير، أن القرار الذي تسلمته البلدية أمس، يقضي بالاستيلاء على 8.242 دونم من أراضي قرية الزاوية في المنطقة المسماة “سريسيا – مجين دان”، إلى الغرب من قرية الزاوية، وذلك لأهداف عسكرية.

يذكر أنه قبل حوالي شهرين أعلنت سلطات الاحتلال أيضًا عن الاستيلاء على الأراضي الغربية لبلدة الزاوية ضمن الحوض رقم “4” في مواقع “واد النجاصات” و”خلايل الكزبرة” وخلة حمد، بمساحة ما بين 140 – 177 دونمًا، من أجل إنشاء مقبرة جديدة للمستوطنين.