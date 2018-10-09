استقالة مدير الديوان الرئاسي في تونس

قدّم مدير الديوان الرئاسي في تونس سليم العزابي استقالته من مهامه، اليوم الثلاثاء؛ بسبب ما اعتبره تهميشًا لصلاحياته، حسب تصريح مصدر مقرب منه لإذاعة ” شمس فم” المحليّة.

ويأتي القرار بعد ساعات من لقاء الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أكدت فيه حركة نداء تونس تجديد الرئيس التونسي التزامه بإنهاء التوافق؛ بسبب موقف الحركة الإسلامية الداعم لحكومة يوسف الشاهد.

و عيّن العزابي في هذا المنصب منذ فبراير 2016، خلفًا لرضا بلحاج المستقيل؛ بهدف ضخّ “دماء شابة ” لمؤسسة رئاسة الجمهوريّة.

وتدرّج العزابي، البالغ من العمر 40 عامًا، سريعًا في مناصب قياديّة بحزب نداء تونس، حيث تولّى قبل ذلك منصب المنسق التنفيذي للحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي، مساعدًا لرئيس الحملة محسن مرزوق آنذاك، قبل أن يشغل خطة كاتب عام لرئاسة الجمهورية برتبة مستشار أول مكلف بتنسيق شؤون الديوان الرئاسي لدى رئيس الجمهورية.

و اتّهم السبسي بتعيين العزابي بمبدأ المحاباة، إذ إنّ مدير الديوان الرئاسي المستقيل، هو ابن خالة ريم قائد السبسي، زوجة حافظ قائد السبسي، نجل الرّئيس و المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، كان مغمورًا، و لم يبرز إلى الأضواء في المشهد السياسي، إلا بدخوله قصر الرئاسة.