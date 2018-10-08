انتخاب رئيس جديد للبرلمان الموريتاني

انتخب البرلمان الموريتاني العقيد المتقاعد في الجيش، الشيخ ولد بايه، رئيسًا له، وذلك في تصويت جرى خلال الجلسة الافتتاحية للمأمورية البرلمانية الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحصل ولد بايه، وهو نائب عن مدينة الزويرات المنجمية شمال البلاد، على 120صوتًا، مقابل 27 صوتًا لمنافسه الوحيد، الصوفي ولد الشيباني، الذي رشحته المعارضة.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد حصل على 87 مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 157، وهو ما مكنه من أغلبية مريحة، سيكسب بها أغلب مكاتب الجمعية المنتظر تنصيبها لاحقًا.

وعقد البرلمان الموريتاني الجديد، أولى جلساته، اليوم الإثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مبنى البرلمان، وجدل حول دستورية عدم انعقادها، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.