تفاصيل القبض على هشام عشماوي في ليبيا

أكد مصدر أمني في مدينة درنة بأن القوات المسلحة الليبية ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية استطاعت فجر اليوم القبض على أمير “المرابطين” القيادي في تنظيم القاعدة”هشام علي مسعد العشماوي”.

وحسب مصدر أمني صرح لـ”إرم نيوز” من داخل مدينة درنة فإن العشماوي الضابط السابق في الصاعقة المصرية من مواليد 1979 ويكنى أبوعمر المهاجر، قبضت عليه القوات العسكرية والأمنية هو وعدة شخصيات أخرى منها المصري بهاء علي المتهم بعدة قضايا ارهابية وعضو تنظيم القاعدة، إلى جانب شخص آخر ليبي الجنسية من مدينة بنغازي يدعى مرعي زغبيه مطلوب في عدة قضايا أمنية تتعلق بالإرهاب وعضو في تنظيم الشورى الإرهابي.

كما أوضح المصدر بأن عدة نساء تم القبض عليهن وهن مصريات الجنسية منهن زوجة الإرهابي عمر رفاعي سرور، وأكد المصدر بأن عملية القبض تمت تحديدا في آخر معقل لهذه الجماعات وهو محور “وسط المدينة” وتمت العملية قبل فجر الإثنين 8 أكتوبر 2018 ، كما أفاد المصدر بأن الجهات الأمنية والعسكرية ستنتشر فيديو خاصا بالعملية في وقت لاحق لم يحدده.

يذكر أن أول اشارة بوجود العشماوي في ليبيا كانت في يونيو 2017، عندما ذكر المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في تصريح له “إن ضابطًا مصريًا سابقًا يقود حاليًا جماعة متشددة في مدينة درنة شمال شرقي ليبيا”.

وترجح مصادر عسكرية وأمنية في ليبيا أن العشماوي بعد أن تم طرده من الجيش المصري في 2012، وصل إلى ليبيا في العام 2013 ، وبدأ في تكوين خلايا إرهابية في درنة الليبية حتى أصبح زعيما للجماعات الإرهابية فيها ويقود عمليات ارهابية داخل مصر من مقره في درنة.