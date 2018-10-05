مسؤول دولي: الايطاليون يشغلون المهاجرين في قطف الطماطم بيورو ونصف يوميًا

كشف مسؤول دولي رفيع أن مهربي المهاجرين غير الشرعيين يزدادون ثراء بسبب تشغيل المهاجرين في أوروبا بأجور زهيدة.

وقال مدير المنظمة الدولية للهجرة اجناسيو امبروزي في تصريح صحفي، إنه لن يتم القضاء على التهريب طالما لا توجد قناة شرعية وجهود لوقف قطاع الاقتصاد غير الرسمي في أوروبا عن تشغيل العمال المهاجرين بأجور زهيدة.

وأضاف:” اذا استطعنا التصدي لهذا الاستغلال والحيلولة دون تشغيل المهاجرين في قطاع الزراعة في جنوب إيطاليا بما مقداره يورو ونصف يوميا للعامل الواحد في اليوم، مقابل 18 ساعة عمل في جني ثمار الطماطم من الحقول، إذا استطعنا حل هذه المشكلة فسوف يفشل عمل المهربين حتما”.

وأكد امبرزوي أن جهود مكافحة الهجرة لا تثمر بسبب الطلب على المهاجرين للعمل في أوروبا.

وأبدى مسؤولون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قلقهم حيال الخطة المعدة للقضاء على تهريب البشر التي أصدرت في منتصف عام 2015.

ويعتقدون بأن المفتاح لمنع الهجرة من ليبيا هو تحطيم القوارب التي يستخدمها المهربون.