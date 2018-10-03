بالفيديو .. سخرية لاذعة من عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق الجديد

تداول ناشطون عراقيّون، فيديو ساخرًا يتحدث عن السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الجديدة المكلف عادل عبد المهدي، إذ تضمَّن الفيديو انتقاداتٍ حادة لطريقة عيش عبد المهدي، وخاصة فيما يتعلق بالنوم لساعات طويلة.

وتناولت حلقة البرنامج السياسي الساخر -الذي يقدّمه الإعلامي العراقي أحمد بشير، ويحمل اسم” البشير شو”- طريقة عيش عبد المهدي بأسلوب ساخر، في طريقة نالت إعجاب الكثيرين وتعكس حالة الإحباط التي يعيشها الشارع العراقي جرّاء النهج المتّبع في تشكيل الحكومات المتعاقبة وتردّي الأوضاع الاقتصاديّة، بحسب تعبيرهم.

وكلّف رئيس الجمهورية العراقي الجديد برهم صالح أمس الثلاثاء، القيادي في المجلس الأعلى السابق عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد اختياره مرشّح تسوية من قبل معظم الكتل السياسية.

يأتي ذلك بعد ساعات على اختيار البرلمان العراقي مساء الثلاثاء، برهم صالح رئيسًا جديدًا للجمهورية، إذ رُشّح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وسط خلافات واسعة مع حزب بارزاني.

وكانت مصادر نيابية كشفت أنه تم الاتفاق على تقديم عادل عبد المهدي مرشّح تسوية، لمنصب رئيس الحكومة، وسط خلافات حادَّة بشأن الكتلة الكبرى، استمرت لفترة طويلة.