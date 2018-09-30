مستوطنون يهاجمون محلات تجارية مملوكة لفلسطينيين في القدس

أكد شهود عيان مساء الأحد، وقوع إصابات في صفوف فلسطينيين إثر مهاجمة مستوطنين محلات تجارية مملوكة لهم في القدس.

وقال أحد شهود العيان، إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الصوت باتجاه شبان فلسطينيين عندما حاولوا الدفاع عن المحلات التجارية ومن بداخلها.

وشنّ المستوطنون هجومهم باستخدام العصي والحجارة.

ولا يعرف سبب اعتداء المستوطنين المفاجئ على المحلات التجارية ومن فيها من التجار والزبائن الفلسطينيين.

إلا أنهم يقومون بين الحين والآخر بهجمات على الفلسطينيين بالقدس، وإعطاب سياراتهم، وخط شعارات مسيئة للإسلام عليها وعلى جدران المنازل.