برلماني ليبي لـ”إرم نيوز”: ستشكل حكومة ليبية موحدة برئاسة فائز السراج قريبًا

قال سياسي ليبي بارز اليوم السبت، إنّ رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، سيتولى رئاسة حكومة ليبية موحدة، سيتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وأكد عضو مجلس النواب حمد البنداق، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أنّ “محادثات مكثفة تجري حاليًا بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بحضور المبعوث الدولي الى ليبيا غسان سلامة”، مشيرًا إلى أنّ “تلك المحادثات تحرز تقدمًا”.

وأشار البنداق إلى أنّه “تم الاتفاق على تعديل المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج الذي سيترأس الحكومة الموحدة أيضًا”، مضيفًا أنّ “مجلس النواب سيمنح الثقة لهذه الحكومة”.

وأوضح أنّه “سيصار بعد توحيد الحكومة إلى توحيد المؤسسات كافة، وأنّ الجيش سيوحد في مرحلة لاحقة”.

وكان مجلس النواب الليبي، عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضي، “ناقشت توحيد وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد”.

وخلصت الجلسة إلى تخويل رئيس لجنة الحوار عبدالسلام نصية، للتواصل مع مجلس الدولة للاتفاق حول آلية اختيار مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ عقد الجلسة.