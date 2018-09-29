مطارات المنطقة من الخليج حتى أوروبا ستصبح تحت المراقبة والتشويش الروسي بنظام الدفاع “إس 300” في سوريا

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن نظام الدفاع الجوي “إس 300″، متوسط المدى الذي أعلنت روسيا أنهم بدأوا تزويده لسوريا، يكشف مطارات المنطقة كلها بما في ذلك الخليج وشبه الجزيرة العربية وصولًا الى أوروبا.

ونقلت المجلة عن “فلاديمير ميخييف”، النائب الأول لمدير وحدة “تكنولوجيا الراديو الإلكترونية” أن هذه المنظومة الدفاعية وما يتوفر أصلًا من أجهزة رصد، تتيح للأجواء السورية ان تراقب وتعطّل كل ما في المنطقة من نظم وأدوات الملاحة الجوية والبحرية أيضًا.

من الخليج الى أوروبا

وكان ميخييف قال في حديث مع وكالة “تاس” الروسية، “المنظومة تتيح لنا ليس فقط معرفة كل شيء يدخل أجواء المنطقة، بل أيضًا موقع أي طائرة تتحرك على مدرج سواء كانت إسرائيلية أو سعودية أو في أوروبا”.

يشار إلى أن الإعلان الروسي عن بدء تزويد سوريا بمنظومة “إس 300” للدفاعات الجوية، جاء في أعقاب تحميل موسكو المسؤولية لإسرائيل عن إسقاط الطائرة الروسية الاستطلاعية “إيل 20” بالقرب من الشواطئ السورية.

تعطيل الاقمار الصناعية

وكانت وكالة “تاس” نشرت أن المنظومة التي تعاقدت سوريا على شرائها عام 2010، تتيح لنظام التشويش فيها أن يعمل فور التقاط إشارة إقلاع أي طائرة من مدرج ما، بحيث يُسجل رقمًا للهدف ويفرز بجانبه عدة خيارات للتعامل معه، بما في ذلك إطلاق النار في الحالات الخطرة.

كما يستطيع النظام أن يحول دون عمل الأقمار الاصطناعية للاستطلاع، ويعطل مجال الرؤية للرادارات الكاشفة للطائرات المقاتلة.

وكانت واشنطن وتل أبيب أعلنتا معارضتهما الشديدة لتزويد سوريا بنظام متطور اعتبره مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأنه “تصعيد خطير”.