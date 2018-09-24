أبرزها تزويد الأسد بنظام “إس-300”.. روسيا ترد على إسقاط طائرتها في سوريا  

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، عن ثلاث خطوات، ستتخذها موسكو، للرد على إسقاط طائرتها في سوريا، والذي تحمل مسؤوليته لإسرائيل.

وقال شويغو، إن روسيا “ستزود سوريا بنظام إس-300 المضاد للصواريخ خلال أسبوعين” الأمر الذي من شأنه أن يمنح النظام السوري إمكانيات مهمة لمواجهة الغارات الإسرائيلية.

وأضاف الوزير أن موسكو “ستقوم كذلك بتجهيز المراكز القيادية لقوات الدفاع الجوي السورية بنظام آلي للتحكم، موجود حصريًا لدى الجيش الروسي”.

أما الإجراء الثالث الذي أعلن عنه الوزير الروسي، فهو “إطلاق التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سوريا”.

وتعليقا على الإجراءت الروسية، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، “إن قرار تزويد سوريا بمنظومة إس-300 المضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي، وليس موجها ضد أي دولة ثالثة”، في إشارة إلى إسرائيل.

وعلى صعيد متصل أعلن مكتب الرئيس السوري، في بيان له، أن فلاديمير بوتين “أبلغ بشار الأسد اليوم الاثنين بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة”.