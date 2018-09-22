طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخًا على متظاهرين فلسطينيين شمال غزة

أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية فجر اليوم ، صاروخا على مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة .

وأفاد شهود عيان ، بأن القصف الإسرائيلي خلف إصابتين طفيفتين في صفوف الشبان المتواجدين بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع .

وعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على القصف ، بقوله : ” أن طائرة اسرائيلية شنت هجوماً على مجموعة من الشبان، أطلقوا بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات”،

وسجلت ليلة أمس إصابة أكثر من 11 مواطنا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي ، خلال المشاركة في فعاليات (الإرباك الليلي ) ضمن النشاطات التي تمارسها الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار ، بهدف الضغط على إسرائيل عبر مخيماتها المنتشرة على طول الحدود .