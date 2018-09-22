طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخًا على متظاهرين فلسطينيين شمال غزة

طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق صاروخًا على متظاهرين فلسطينيين شمال غزة

سجلت ليلة أمس إصابة أكثر من 11 مواطنا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي

المصدر: سامح المدهون- إرم نيوز

أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية فجر اليوم ، صاروخا على مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة .

وأفاد شهود عيان ، بأن القصف الإسرائيلي خلف إصابتين طفيفتين في صفوف الشبان المتواجدين بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع .

وعلق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على القصف ، بقوله : ” أن طائرة اسرائيلية شنت هجوماً على مجموعة من الشبان، أطلقوا بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات”،

وسجلت ليلة أمس إصابة أكثر من 11 مواطنا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي ، خلال المشاركة في فعاليات (الإرباك الليلي ) ضمن النشاطات التي تمارسها الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار ، بهدف الضغط على إسرائيل عبر مخيماتها المنتشرة على طول الحدود .

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