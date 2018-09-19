نصر الله: باقون في سوريا حتى بعد التسوية في إدلب‎

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، أنّ حزبه باق في سوريا حتى بعد التسوية الروسية التركية في محافظة إدلب.

وقال نصر الله في خطاب تلفزيوني: “نحن باقون هناك حتى بعد التسوية في إدلب والهدوء في إدلب … هدوء الجبهات سيؤثر بطبيعة الحال على الأعداد الموجودة ولكن أصل البقاء نحن باقون هناك حتى إشعار آخر”.

وأبرمت تركيا، التي تحرص بشدة على تفادي صراع شامل وأزمة إنسانية على حدودها الجنوبية، اتفاقًا مفاجئًا مع روسيا يوم الإثنين الماضي، لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول إدلب بهدف تلافي هجوم وشيك.