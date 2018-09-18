رئيس البرلمان العراقي يدعو من البصرة إلى الإسراع بنقل الصلاحيات للمحافظات

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، بتفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والإسراع في نقل الصلاحيات للمحافظات.

واطلع الحلبوسي، في إطار زيارة رئاسة البرلمان لمحافظة البصرة، على المشاكل التي تعاني منها المحافظة في أعقاب احتجاجات عنيفة، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال في كلمة له خلال حضوره جلسة مجلس محافظة البصرة الاستثنائية: “جئنا للبصرة ممثلين عن الشعب، والبرلمان لن يدخر جهدًا من أجل البصرة، وإيجاد حلول سريعة وناجعة لتحسين أوضاع المحافظة”.

وأضاف: “البصرة كانت وما زالت تقدم الكثير للعراق، فهي الرئة الاقتصادية، وقدمت الكثير من الشهداء والتضحيات”.

ولفت الحلبوسي إلى “الحاجة لتفعيل التنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ونقل الصلاحيات للمحافظات”.

وتابع أنه على “الوزارات الإسراع بنقل الصلاحيات” للمحافظات.

وقال: إن “زيارتنا رسالة تضامن من كل المحافظات مع البصرة، ويجب رد الجميل لها، كونها تعاني نتيجة تراكمات وتقصير استمر من الحكومات المتعاقبة”.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، خلال الجلسة، إن “إصابة 27 ألف شخص بسبب تلوث الماء في المحافظة ظاهرة خطيرة يجب أن نقف عندها”.

ودعا لـ “تقليل المظاهر المسلحة الموجودة في المحافظة، والحرص على الحفاظ على سلمية التظاهرات وإخراج المندسين منها”.

وأشار الكعبي إلى أنه “ستكون هناك جلسة برلمانية ثانية لإيجاد حلول سريعة لمشاكل المحافظة، وإطلاق مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للبلاد، لما له من أمور إيجابية في دعم البنى التحتية”.

ويشهد العراق أزمة سياسية، إذ تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.