جاكرتا تنفي اتهامات استغلال حماس للمستشفى الإندونيسي

قالت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن الغرض من المستشفى الإندونيسي في غزة هو خدمة الفلسطينيين "بشكل كامل" ردًّا على اتهام الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس تستخدمه لشن هجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحركة "تستغل المستشفيات بشكل منهجي ضمن آلتها الحربية"، وكشف عن شبكة من الأنفاق ومراكز القيادة وقاذفات الصواريخ أسفل مستشفيات في شمال غزة وبجوارها.

وتنفي حماس قيامها بذلك واتهمت إسرائيل بنشر الأكاذيب.

وقالت الوزارة، في بيان "المستشفى الإندونيسي في غزة منشأة بناها إندونيسيون لأغراض إنسانية خالصة ولخدمة الاحتياجات الطبية للفلسطينيين في غزة"، مضيفة أن المستشفى تديره السلطات الفلسطينية بمساعدة عدد قليل من المتطوعين الإندونيسيين.

وتابعت الوزارة، أن المستشفى "يعالِج حاليًّا المرضى بأعداد تفوق طاقته بكثير".