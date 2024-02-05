الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مناطق جديدة في خان يونس بالإخلاء

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سكان مناطق جديدة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بإخلاء منازلهم والتوجه نحو مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع، في حين يواصل عمليته العسكرية هناك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "ندعو سكان منطقة خان يونس في أحياء النصر، والأمل، ومركز المدينة والمعسكر بالانتقال فورًا، إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر".