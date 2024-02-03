"الحلابات".. أداة إذلال وإهانة للغزيين خلال رحلة نزوحهم

تمثل الحواجز الأمنية التي أنشأها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ويُطلق عليها اسم "الحلابات"، أداة إذلال للسكان، خلال رحلة نزوحهم من مناطق العمليات العسكرية.

ويخصص الجيش الإسرائيلي تلك الحواجز لنزوح السكان من المناطق التي يصنفها بالخطيرة عسكرياً إلى "المناطق الآمنة".

وأنشأ الجيش حاجزين أمنيين؛ الأول في جنوب غزة وخُصص لنزوح سكان المدينة والشمال، والثاني غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب روايات النازحين، تعمد الجيش الإسرائيلي إذلال الآلاف من السكان، وتوجيه الشتائم والإهانات لهم، وتحميلهم مسؤولية الحرب على غزة، بسبب قبولهم باستمرار حكم حركة حماس للقطاع.