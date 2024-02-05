إعلام عبري: السنوار يتلاعب بأعصاب إسرائيل من مخبئه

تناولت وسائل إعلام عبرية ما وصفته بـ"التصدع" داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب الصفقة الجاري تداولها بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرة أن زعيم حماس يحيى السنوار، يتلاعب بأعصاب إسرائيل من مخبئه.

قناة "أخبار 13" العبرية رصدت رفض عدد من الوزراء للصفقة، وقالت إنه في تزايد، ونقلت عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك من كتلة "الصهيونية الدينية" أن "الولايات المتحدة حدَّدت هدفًا، هو وقف القتال، وهذا هدف غير شرعي، إننا نُبعِد بأيدينا فرص إعادة المخطوفين".

كما نقلت عن وزير الزراعة آفي ديختر (الليكود) أن زعيم حماس يحيى السنوار "يعلم تمام العلم ما الذي يدور في هذه الحكومة".

في السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، أن ما يحدث حاليًا بشأن مفاوضات الصفقة يتجاوز كل منطق، وأن انتظار رد حماس يخضع للنقاش والتحليل لساعات طويلة داخل استوديوهات محطات التلفزة الإسرائيلية.

ورأت أن السنوار "يتلاعب بأعصاب المجتمع الإسرائيلي من مخبئه تحت الأرض، على الرغم من أنه في وضع أسوأ مما يبديه".

من جهتها، أكدت قناة "الأخبار 12" العبرية، في تقرير لها أمس، أن أغلب الوزراء في الحكومة الإسرائيلية أعربوا عن رفضهم لبنود صفقة الأسرى التي يجري التفاوض بشأنها، لا سيما أعداد وهوية المعتقلين الفلسطينيين الذين يُفترَض إطلاق سراحهم، إضافة إلى عدد أيام الهدنة.

وأشارت إلى أن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، آفي غيل، استعرض أمام الوزراء، أمس الأحد، تفاصيل الصفقة، لتظهر على الفور أزمة حادة بما في ذلك داخل "الليكود"، حيث عارض وزراء من حزب السلطة وغيره، أية صفقة لا تتضمن إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين، رافضين الحديث عن صفقة على دفعات.