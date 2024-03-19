إسبانيا.. "التظاهر بالموت" تنديدا بالحرب على غزة (صور)
تظاهر الآلاف من الإسبان على ساحل سان سيباستيان في إقليم الباسك، مطالبين بوضع حد لما سموه "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأقدم المحتجون على التظاهر بالموت من خلال الاستلقاء على الأرض بجانب لافتة كبيرة مستوحاة من لوحة "غرنيكا" الشهيرة لبيكاسو.
وذكرت تقارير إسبانية أن ممثلين عن النقابات العمالية ونحو 300 فنان شاركوا في هذا الاحتجاج.
وفي ذات السياق نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق حول غزة.
ونقل موقع قناة "I24NEWS" عن مسؤولن إسرائيلين ومصدر مطلع، أن إسرائيل وحماس بدأتا التفاوض على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.
وكانت القناة 12 العبرية نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مع حركة حماس تتجه لتكون مع زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار.