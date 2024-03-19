إسبانيا.. "التظاهر بالموت" تنديدا بالحرب على غزة (صور)

تظاهر الآلاف من الإسبان على ساحل سان سيباستيان في إقليم الباسك، مطالبين بوضع حد لما سموه "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وأقدم المحتجون على التظاهر بالموت من خلال الاستلقاء على الأرض بجانب لافتة كبيرة مستوحاة من لوحة "غرنيكا" الشهيرة لبيكاسو.