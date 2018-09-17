بالتزامن مع قصف اللاذقية.. روسيا تفقد الاتصال بطائرة على متنها 14 عسكريًا في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها فقدت الاتصال بطائرة من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكريا.

يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم صاروخي تعرضت له مدينة اللاذقية السورية طال عدة مواقع، قالت أنباء إن بعضها بالقرب من قاعدة حميميم العسكرية التي تضم قوات جوية روسية.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” إن هجومًا صاروخيًا استهدف مؤسسة الصناعات التقنية في مدينة اللاذقية الساحلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية، وتعترض عددًا منها قبل الوصول إلى أهدافها”.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في مداخلة تلفزيونية مع قناة “العربية”، إن الهجوم الصاروخي بدأ بانفجارعنيف سمع دويه في مدينة اللاذقية، نجم عن استهداف مستودع ذخيرة للمؤسسة التقنية، في ضواحي مدينة اللاذقية.