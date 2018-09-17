الحكومة الليبية المؤقتة تلغي الموافقات الأمنية على السفر

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة إلغاء الموافقات الأمنية على سفر الليبيين إلى الخارج.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، إن مجلس الوزراء ألغى الموافقات الأمنية وكافة القيود الأمنية الخاصة بالسفر للمواطنين الليبيين عبر المنافذ التابعة للحكومة المؤقتة.

وأضاف العربي، بحسب وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة، أن الهدف من القرار هو “احترام حرية التنقل دون أذونات أمنية مسبقة”.

ويأتي هذا القرار للتخفيف على الليبيين الذين يسافرون عبر المنافذ الحدودية التابعة للحكومة، عبر إلغاء قرار سابق اتخذه اللواء عبدالرازق الناظوري، الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة شرقًا إلى بن جواد غربًا، بمنع سفر الليبيين والليبيات من الفئات العمرية ما بين 18 و45 عامًا إلى خارج البلاد دون موافقة أمنية مسبقة من الجهات المختصة، حيث أثار القرار ضجة في حينه بسبب شموله للنساء.

وأعفي الناظوري، الذي يشغل أيضًا رئيس هيئة أركان الجيش الوطني، من منصب الحاكم العسكري بقرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم 21 تموز/ يوليو الماضي، وذلك في أعقاب إعلان تحرير المنطقة الشرقية بالكامل من الإرهاب.