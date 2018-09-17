هجوم صاروخي يستهدف مدينة اللاذقية السورية (فيديو)

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” إن هجومًا صاروخيًا استهدف مؤسسة الصناعات التقنية في مدينة اللاذقية الساحلية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية، وتعترض عددًا منها قبل الوصول إلى أهدافها”.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في مداخلة تلفزيونية مع قناة “العربية”، إن الهجوم الصاروخي بدأ بانفجارعنيف سمع دويه في مدينة اللاذقية، نجم عن استهداف مستودع ذخيرة للمؤسسة التقنية، في ضواحي مدينة اللاذقية.

وأضاف: “تلى الانفجار الأول أصوات انفجارات ناجمة عن إطلاق الدفاعات الجوية صواريخها لاعتراض الصواريخ التي أطلقت على ضواحي اللاذقية، وصواريخ الدفاع الجوي شوهد وميضها في سماء محافظتي اللاذقية وطرطوس”.

ونوه مدير المرصد السوري أنه حتى اللحظة لم يعرف مصدر الهجوم.

وذكرت صفحات إخبارية أن الهجوم الصاروخي استهدف مواقع عدة في اللاذقية، فيما قال ناشطون إن “المضادات الجوية السورية أسقطت أحد الصواريخ المعادية غرب حمص في قرية بولاد ما أدى لاشتعال حريق في أحد البساتين”.

ونفت وكالة الأنباء السورية الأنباء التي تحدثت عن استهداف الصواريخ مصفاة بانياس النفطية، مؤكدة أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري “تتعامل مع أجسام غريبة في مدينة اللاذقية”.

وقالت صفحة “دمشق الآن” إن قاعدة “حميميم” الجوية التي تضم قوات روسية شاركت في التصدي للهجمات الصاروخية، كما ذكرت صفحة “مراسلون سوريون” أن القاعدة البحرية الروسية بطرطوس أطلقت مضادات جوية باتجاه صورايخ قادمة من عرض البحر باتجاه مدن اللاذقية وحمص وحماة.

وبثّ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها ترصد تصدي المضادات الأرضية للصواريخ في سماء مدينتي اللاذقية وبانياس الساحليتين.





ونشر ناشطون صوراً ترصد استهداف الصواريخ مدينة طرطوس الساحلية.