تحالف الصدر يرفض تشكيل “مجلس أعلى للسياسات” اقترحه بارزاني بدعوى أنه يشرع المحاصصة 

أعلن تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، رفضه لمقترح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، حول تشكيل مجلس أعلى للسياسات والتخطيط في العراق، بدعوى أنه “يشرع المحاصصة”.

وقال القيادي في التحالف أيمن الشمري، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “مقترح بارزاني مرفوض، لأنه يريد تشريع المحاصصة من خلال هذا المجلس، الذي يتدخل بعمل مجلس النواب العراقي والجهات الحكومية التنفيذية، وهذا يعد خرقا للدستور وتدخلاً بعمل السلطات التشريعية والتنفيذية”.

وبين الشمري أن “من يحفظ الدستور من الخروقات، هي المحكمة الاتحادية، وتشكيل هذا المجلس يعني التدخل في عمل القضاء العراقي، وهذا مؤشر خطير، خصوصًا وأن “المجلس الأعلى للسياسات والتخطيط”، سيدار من قبل الجهات السياسية، وحسب نظام المحاصصة في حال تشكيله”.

وأكد القيادي في تحالف سائرون أن “أغلب القوى السياسية ستكون رافضة لهذا المقترح، ومشروع بارزاني لن يرى النور”.

وكشف بارزاني، أمس الأحد، عن حوارات مكثفة مع الأطراف العراقية من أجل تشكيل مجلس أعلى للسياسات والتخطيط الاستراتيجي، يشارك فيه الكرد وبقية المكونات العراقية.

وأوضح أن المجلس سيوكل إليه إصدارالقرارات المهمة، ومنع خرق الدستور والتفرد بالحكم، ومنع كافة الأشخاص والأطراف من تكرار الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب سابقًا”.