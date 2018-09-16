البرلمان العراقي يحدد موعد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية

حدد رئيس البرلمان العراقي الجديد، محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل، موعدًا للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية بذل الجهود لإعادة إعمار العراق.

وقال الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان برئاسته، إن “الجلسة الثانية للبرلمان ستعقد، الثلاثاء المقبل؛ لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وشدد في الوقت ذاته، على أنه “سيتم خلال الدورة الحالية للبرلمان التركيز على ملف إعادة إعمار البلاد”.

وأضاف أنه”سيتوجه، غدًا الإثنين، إلى محافظة البصرة؛ للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها، ومن أبرزها الخدمات وانعدام الماء الصالح للشرب”.