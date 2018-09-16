بدء التصويت في أول انتخابات محلية بسوريا منذ اندلاع الثورة

المصدر: ا ف ب‎

بدأت صباح اليوم الأحد، أول انتخابات لمجالس الإدارة المحلية، منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011 في سوريا، وذلك في المناطق التي يسيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد.

وسوف تستمر عملية الاقتراع من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 7 مساء، لاختيار أعضاء هذه المجالس في البلاد التي تشهد نزاعًا مستمرًا.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إن “أكثر من 40 ألف مرشح يتنافسون على “18 ألفًا و478 مقعدًا في كل المحافظات”.

وعرض التلفزيون الحكومي السوري لقطات لناخبين يضعون الأوراق في مراكز التصويت بالقرب من دمشق، وفي مدينتي طرطوس واللاذقية (غرب) الساحليتين.

وبعد أكثر من 7 أعوام من حرب دامية وبمساعدة حليفه الروسي الذي يدعمه عسكريًا، يسيطر النظام السوري على حوالي ثلثي البلاد. لكن معارك ما زالت مستمرة في عدد من مناطق البلاد.

وأسفر النزاع منذ اندلاعه في سوريا في 2011 عن سقوط أكثر من 360 ألف قتيل، وأدى إلى نزوح ملايين السكان من بيوتهم.

وجرت آخر انتخابات محلية في سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2011 بعد 6 أشهر من بدء النزاع. وقد جرت منذ ذلك الحين انتخابات تشريعية في 2016، وانتخابات رئاسية في 2014.