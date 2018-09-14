جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة أحد ضباطه على حدود غزة

أصيب ضابط إسرائيلي، اليوم الجمعة، بشظايا قنبلة قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن فلسطينيين ألقوها صوب مركبة عسكرية شرقي مدينة غزة، فيما رد بقصف أهداف ونقاط رصد تابعة لحركة حماس على حدود القطاع.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية عددًا من القذائف صوب نقاط رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، كما قصفت نقطة رصد لحماس شرق حي الشجاعية، قبل أن تعود لتقصف نقطة أخرى شرق مخيم البريج وسط القطاع، ونقطة أخرى شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية سقوط أي إصابات جراء عمليات القصف هذه، والتي تزامنت مع تواجد آلاف المواطنين للمشاركة في جمعة “المقاومة خيارنا” والتي استشهد خلالها 3 فلسطينيين.

وفي سياق ذي صلة، استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية عددًا من الشبان الفلسطينيين ممن كانوا ينوون إطلاق بالونات حارقة صوب المدن المحاذية لقطاع غزة، دون سقوط إصابات جراء هذا القصف.