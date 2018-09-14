تحسبًا لتجدد الاحتجاجات جنوبي العراق.. الحشد الشعبي يشكل قوات جديدة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، تشكيل قوات “التعبئة الاحتياطية”؛ وذلك تحسبًا لتجدد الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وشهدت محافظة البصرة اضطرابات واسعة، الأسبوع الماضي، راح إثرها عشرات القتلى والجرحى، وشهدت حرق مقار لهيئة الحشد الشعبي والقنصلية الإيرانية.

وقال قسم التعبئة في الحشد الشعبي فرع البصرة، في بيان، إنّه “تم تشكيل قوات (التعبئة الاحتياطية) ردًا على الأحداث التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرًا”.

وأضاف أنّه “بعد الأحداث الأخيرة في البصرة، وما جرى من استغلال مطالب المتظاهرين من قبل المخربين، وتهديد أمن أهاليها، وحرق وتدمير الممتلكات العامة ومحاولة المساس بالحشد الشعبي، تم تشكيل تلك القوات”.

وأشار البيان إلى أنّ “تلك القوات مكونة من عشرة ألوية في مختلف مناطق البصرة، وذلك لمساندة الحشد الشعبي والحفاظ على الممتلكات العامة”.

وتجددت الاحتجاجات في المحافظة، عصر اليوم الجمعة، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بحل الأزمات التي تعاني منها المدينة، خاصة وأن حكومة حيدر العبادي أعلنت سابقًا عن جملة من القرارات بهذا الخصوص.

ورغم الهدوء النسبي الذي يخيّم على المحافظة بعد موجة المظاهرات العاصفة التي اجتاحتها، فإن المخاوف ما زالت قائمة من تجدد الاحتجاجات بمستويات أكثر حدة من قبل، في حال فشل الحكومة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.