أمريكا تقترح تقديم 5 مليارات دولار للسلطة الفلسطينية مقابل عودة المفاوضات

نقل موقع “غلوبس” الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مصادر أمريكية وإسرائيلية معلومات عن عرض أمريكي للسلطة الفلسطينية، يقضي بدفع الولايات المتحدة مبلغ 5 مليارات دولار للسلطة مقابل عودة المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وبحسب الموقع، فإن مصادر أمريكية كشفت عن تقديم الولايات المتحدة اقتراحًا للسلطة الفلسطينية بمنحها 5 مليارات دولار مقابل عودة السلطة لطاولة المفاوضات مع إسرائيل من أجل حل الصراع.

وأضافت أن “المسؤولين المكلفين بمتابعة الملف الفلسطيني في البيت الأبيض، بما في ذلك كوشنر وغريبنبلات، تمكنوا من إقناع ترامب بتقديم مثل هذا المبلغ للسلطة مقابل عودتها لطاولة المفاوضات، وذلك بهدف منح السلطة منفذًا للخروج من المأزق الذي تمر به، وتشجيعها على النزول عن الشجرة، وكأنها قد حققت شيئًا من مقاطعتها للأمريكان”.

وأشار الموقع إلى أن السلطة الفلسطينية ستحصل أيضًا على 5 مليارات أخرى من دول الخليج، والاتحاد الأوربي، ضمن خطة لتطوير وترميم اقتصاد السلطة الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، ولتطبيق المشاريع التي تمت مناقشتها في المنتديات الدولية المختلفة.

وقال الموقع إن مصادر إسرائيلية وصفها بالرفيعة أكدت صحة هذه المعلومات، إلا أنها أعربت في الموقع ذاته عن عدم تفاؤلها بنجاح المبادرة الأمريكية في عهد رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس الذي سيعارضها.

وانقطعت الاتصالات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ سنوات، بينما أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، غضبًا فلسطينيًا رسميًا أعلنت على إثره السلطة الفلسطينية مقاطعة الإدارة الأمريكية ورفض وساطتها في عملية السلام.