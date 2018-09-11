إيران تعيد فتح قنصليتها في البصرة بعد أيام على حرقها

افتتح السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد للقنصلية الإيرانية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، بعدما تعرضت، يوم الجمعة الماضي، للحرق من قبل متظاهرين غاضبين.

ونقلت إيران قنصليتها من المبنى القديم في منطقة البراضعية إلى منطقة الكورنيش الجديد، قرب القصور الرئاسية بمحافظة البصرة.

وقال السفير مسجدي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع محافظ البصرة أسعد العيداني: إن “العلاقات بين إيران والعراق لن تتأثر بإحراق القنصلية الإيرانية بالبصرة”، واصفًا علاقات البلدين بـ”الاستراتيجية والأخوية مع العراق”.

وأكد مسجدي أن “نحو 6 ملايين زائر يدخلون العراق وإيران سنويًا”، متهمًا من وصفهم بـ”العدو المشترك” بمحاولة “تخريب العلاقات بين إيران والعراق”.

وتابع السفير الإيراني أن “بلاده ستقف دائمًا مع العراق وبالأخص البصرة”، مشيرًا إلى أن “أضرار القنصلية الإيرانية مادية فقط وأخرجنا كوادرها قبل الحرق”.

واعتبر أن “حرق قنصليتنا يخالف المبادئ الأخلاقية والموازين الدولية”، مطالبًا الحكومة العراقية بالكشف عمن اعتبرهم “المندسين” الذين أحرقوا القنصلية الإيرانية في البصرة.