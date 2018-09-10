صحيفة: الأسد وافق على استخدام الغاز في الهجوم المرتقب على إدلب

كشفت صحيفة أمريكية عن أن رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمر جنوده باستخدام غاز الكلورين في الهجوم المرتقب على محافظة إدلب، آخر المعاقل الرئيسة للمعارضة على الرغم من التهديدات الغربية بالرد على مثل هذا الهجوم.

وجاء في صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “الضغط الدولي لم يكن له أي تأثير على خطة الرئيس السوري بشار الأسد، حيال نشر قنابل غاز الكلورين في الهجوم على إدلب بدعم من روسيا وإيران”.

حسب وكالة “فوكس نيوز” الأمريكية، فإن “الصحيفة نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله، “لم نقل أننا سنستخدم القوة العسكرية في الرد على أي هجوم على إدلب.”

وأفاد المسؤول بأنه “لدينا الوسائل السياسية والاقتصادية للرد، فهناك عدة طرق للرد على الأسد في حال قيامه بخطوة متهورة وخطيرة.”

ولفتت الوكالة إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأسد، بعدم استخدام السلاح الكيماوي وأنه بذلك يقترف خطأ إنسانيًا خطيرًا”، في حين حذرت الأمم المتحدة من أي هجوم على إدلب قد يؤدي إلى تشريد نحو 800 ألف شخص.

من جانبه دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة مع نظيريه الإيراني والروسي في طهران الجمعة الماضي، إلى “التريث والقبول بهدنة إلا أن موسكو رفضت مقترح أردوغان، فيما تحدثت طهران عن ضرورة تطهير إدلب من الإرهابيين”، وفقًا للوكالة.