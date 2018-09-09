السودان.. معتز موسى رئيسًا للوزراء وبكري صالح نائبا أول للبشير

قال مسؤول بالحزب الحاكم في السودان إن رئيس البلاد عمر البشير عيّن معتز موسى رئيسًا للوزراء.

وقال المسؤول إن وزيري الدفاع والداخلية سيبقيان في منصبيهما في الحكومة الجديدة.

وكان موسى وزيرا للري والكهرباء قبل حل الحكومة.

كما كشف الحزب الحاكم عن تعيين بكري حسن صالح نائبا أول لرئيس الجمهورية.

وحلّ الرئيس السوداني عمر البشير الحكومة، اليوم الأحد، وأعلن خفض عدد الوزارات إلى 21 من 31 وزارة.

وقرَّر البشير خلال اجتماعه باللجنة التنسيقية العليا لمتابعة انفاذ مخرجات الحوار بالقصر الرئاسي، حلَّ الحكومة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأوضح البشير أن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب في حياة كريمة، وإعادة الأمل إليه.