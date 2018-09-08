ارتفاع عدد قتلى مظاهرات الجمعة في البصرة إلى 7

ارتفع عدد القتلى بصفوف المتظاهرين في محافظة البصرة العراقية، خلال احتجاجات أمس الجمعة، إلى 7، وفق ما أعلنه مصدر مسؤول في دائرة صحة المحافظة، اليوم السبت.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن “عدد قتلى المتظاهرين ارتفع إلى 7 إثر استقبال المستشفى العام بالمدينة جثث 4 شبان قضوا خلال احتجاجات أمس”.

وتابع، أن “التشريح الأولي للجثث يفيد بأنهم قضوا بالرصاص الحي”، مشيرًا إلى أن 50 آخرين أصيبوا بجروح خلال الاحتجاجات، اثنان منهم من قوات الأمن.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة، إن 3 متظاهرين قتلوا خلال احتجاجات أمس، وأصيب 50 آخرون، اثنان منهم من أفراد الأمن.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من المتظاهرين في البصرة إلى 18 قتيلًا، منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وإلى 33 منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو/تموز الماضي.

في سياق متصل، قررت السلطات الأمنية إعادة فرض حظر التجول في المحافظة.

وقال الملازم أول في شرطة البصرة، ذياب سلوم الجابري، إن السلطات الأمنية قررت فرض حظر التجول في عموم المحافظة بدءًا من الساعة 16:00 بتوقيت بغداد وحتى إشعار غير مسمى.

وتابع الجابري، أن قوات الأمن ستنتشر في أرجاء المحافظة لتطبيق القرار، وتوقيف المخالفين.