مسؤول أمريكي: إطلاق مناورات عسكرية جنوب سوريا لمواجهة “تهديدات روسية”

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، فضّل عدم ذكر اسمه، لشبكة “سي إن إن”، أن التحالف الدولي يعتزم إطلاق مناورات عسكرية في منطقة التنف جنوب سوريا في إطار الاستعداد لمواجهة تهديدات روسية.

وأضاف أن أكثر من 100 جندي أمريكي يشاركون في المناورات، وأنها تستمر ثلاثة أيام.

وتناقلت سائل إعلام أمريكية، أنباءً بشأن اعتزام روسيا والنظام السوري إجراء عمليات عسكرية في منطقة التنف، قرب القاعدة العسكرية الأمريكية.

وأوضحت أن روسيا والنظام السوري، حذّرا الولايات المتحدة عدة مرات بهذا الخصوص.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، رسميا إطلاق التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، الجمعة، مناورات عسكرية في التنف.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القيادة المركزية، بيل أوربان، أوضح فيه أن المناورات يجريها جنود أمريكيون وآخرون من التحالف الدولي، دون تحديد جنسياتهم.

وأشار “أوربان”، أن المناورات تنفّذ على مساحة 55 كم، دون الإشارة إلى تاريخ انتهائها.

وأضاف أن أهمية الخطوة تكمن في “تعزيز قدرات التحالف في مكافحة داعش، والتأكد من جاهزيته لمواجهة جميع أنواع التهديدات”.